Грозный, 6 июня, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил ещё одно видео, доказывающее взятие под контроль российскими военнослужащими жилой зоны Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры опубликованы в телеграм-канале руководителя региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Отмечается, что видео записал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, который «прокатился по улицам» Северодонецка ЛНР, «пообщался с продавцами работающего магазина» и подчеркнул, что «местные жители не видели ни одного нацика за последние несколько дней, а о чьём-то наступлении и вовсе не слышали».

«Друзья, я не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка. Бойцы «Ахмат» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», — написал Кадыров, отметив, что при этом украинские националисты продолжают вешать «лапшу на уши» о том, что Северодонецк находится под контролем украинской власти.

Напомним, что 2 июня помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил журналистам, что жилая застройка города Северодонецк в ЛНР полностью освобождена от украинских вооружённых оккупантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении чеченскими бойцами группы украинских националистов в Камышевахе Луганской Народной Республики.