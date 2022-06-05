Бишкек, 6 июня, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Между Россией и Киргизией с 6 июня возобновляется регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное весной 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Киргизские железные дороги».

Вадим Анохин Пассажирский поезд

По её информации, на этой неделе на маршруты, связывающие столицу Киргизии Бишкек с городами Российской Федерации, выходят три пассажирских состава. Первым возобновляется еженедельное железнодорожное сообщение с Казанью, с 8 июня — с Самарой, с 9 июня — с Новосибирском.

Пассажиры поездов при посадке должны будут предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, с момента сдачи которого прошло не более двух суток.

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