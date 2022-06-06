Москва, , 00:33 — REGNUM Заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) состоится 6 июня в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Проведёт заседание председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы России Вячеслав Володин. В рамках заседания намечены встречи с председателями парламентов государств-членов ОДКБ.

Повестку предстоящего заседания ПА ОДКБ Володин обсудил с председателем нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоиром Зоиром Зокирзода. Подготовку к заседанию Совета ПА ОДКБ Володин обсудил с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, главой Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном и главой Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета глав МИД стран ОДКБ, которое пройдет в Ереване.

Ожидается, что по итогам заседания будет подписан план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022–2024 годы.

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