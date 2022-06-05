Москва, 6 июня, 2022, 00:23 — ИА Регнум. В России подвергся хакерской атаке сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Это произошло ночью 5 июня, в настоящее время при загрузке страницы указывается, что «идут технические работы».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Взломавшие сайт федерального Минстроя требовали от администраторов выплатить им 0,5 биткоина, грозя, что иначе после 7 июня информацию о сотрудниках министерства могут выложить в открытый доступ, пишет «Коммерсант». Данное сообщение открывалось при попытке открыть сайт.

Отмечается, что хакеры также изменили заголовок сайта на украинское приветствие.

На 6 июня (0:14 мск) при попытке зайти на сайт Минстроя выходит надпись о том, что «идут технические работы».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня хакер одной из российских группировок на условиях анонимности заявил, что киевский режим готовил нападение на Донбасс и Крым, а военная спецоперация России предотвратила эту атаку.

Подробнее: Хакеры подтвердили подготовку Киева к нападению на Крым и Донбасс

В марте руководство Украины на сутки лишилось закрытой связи и доступа к внутренним сервисам из-за атаки российских хакеров.