Астрахань, 6 июня, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани погиб при исполнении служебных обязанностей в ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе регионального управления МВД России. Еще пять человек пострадали.

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ДТП произошло в Володарском районе на автодороге Астрахань — Марфино. По предварительной информации, 83-летний водитель «ГАЗ — 3110» не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra, двигавшемуся по главной дороге. 22-летняя автоледи попыталась избежать столкновения и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со служебным автомобилем LADA Vesta под управлением начальника Отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахани.

«В результате ДТП водитель автомобиля LADA Vesta от полученных травм скончался на месте. Пассажир автомобиля LADA Vesta, водитель автомобиля Opel Astra и его пассажиры — три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

По факту гибели сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей проводится служебная проверка. Также следственным управлением УМВД России по Астраханской области и Госавтоинспекцией устанавливаются все обстоятельства происшествия.