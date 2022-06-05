Минск, , 23:51 — REGNUM Тарифы на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для горячего водоснабжения в жилых домах Белоруссии, не будут менять до конца текущего года. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе Совета министерств республики.

Квитанция ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине.

«В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 г.», — говорится в сообщении правительства.

Как уточнили в Совмине, снижение финансовых расходов населения по оплате данных коммунальных услуг до конца года составит около 17 млн белорусских рублей (около $6,5 млн).