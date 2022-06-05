Москва, , 23:34 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию 6 и 7 июня отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолета главы российской дипломатии. Об этом 5 июня агентству «Интерфакс» сообщил источник в МИДе.

Сергей Лавров Mid.ru

«Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее днем сербское издание Vecernje Novosti сообщило о том, что три балканские страны отказались предоставить воздушный коридор для самолета Лаврова. Позже посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что страна отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.