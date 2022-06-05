Донецк, , 23:31 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом 5 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении пяти гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ вновь обстреляли город Горловка.