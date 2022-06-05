Берлин, 5 июня, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 50,1%, что выше, чем в предыдущие годы в аналогичный период, следует из опубликованного 5 июня ежедневного отчета Федерального сетевого агентства страны.

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В ведомстве отметили, что приостановки поставок голубого топлива из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии.

«Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена», — говорится в докладе агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в последнее время закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Германии существенно замедлилась. Причиной стала серия отказов европейских стран оплачивать российский газ по новой схеме в рублях.