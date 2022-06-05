Москва, , 23:23 — REGNUM В идлибской зоне деэксалации в Сирии активизировались боевики. Это произошло на фоне заявлений Турции о начале военной операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом 5 июня на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Боевики Newsru.co.il

Читайте также: Эрдоган анонсировал проведение новых военных операций на севере Сирии

Он подчеркнул, что все действия террористов направлены на обострение обстановки. Журавлев добавил, что командование террористических группировок, которые действуют в зоне деэскалации, накапливают резервы, усиливают подготовку и боевую активность, пишет ТАСС. Так, за прошедшие сутки российская сторона зафиксировала в идлибской зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Половина их них были совершены в провинции Алеппо, половина — в провинции Идлиб.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов позиций правительственных сил были ранены двое военнослужащих — российский и сирийский.

Ранее по теме: В Турции сообщили о нейтрализации 16 боевиков РПК на севере Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы Турции проведут новые антитеррористические операции на севере Сирии с целью завершения формирования «безопасного коридора». Он напомнил, что в предыдущие годы на севере САР уже был проведён ряд военных операций — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит». По словам турецкого лидера, все они «позволили разнести в пух и прах попытки формирования у южных границ Турции зоны подконтрольной террористам».