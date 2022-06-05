Бейрут, 5 июня, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Израильские военные на границе с Ливаном открыли предупредительный огонь в воздух из-за демонстрантов, которые приблизились к проволочным заграждениям. Об этом сообщил 5 июня портал El Nashra.

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Инцидент произошел в районе Мейс-эль-Джебель, где проходила акция протеста ливанской и палестинской общественности. Никто из ее участников не пострадал.

«Примерно 14 израильских солдат следили за поведением активистов, они держали под прицелом толпу протестующих, — рассказал изданию один из очевидцев. — Когда прозвучали выстрелы, демонстранты ретировались».

Кроме того, 4 июня возле пограничных заграждений между населенными пунктами Хоула и Мейс-эль-Джебель израильтяне применили гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать толпу митингующих с палестинскими флагами. Также в небо были подняты беспилотные летательные аппараты, которые барражировали над прилегающей к границе местностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая израильские пограничники разогнали митинг на участке границы с Ливаном. Протестовавшие выкрикивали требования прекратить агрессию Израиля против Палестины, а израильские силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Несколько десятков протестующих получили травмы.