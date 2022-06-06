6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили отчёт Минобороны России о целом ряде уничтоженных военных объектов на территории Украины, включая западные поставки танков для киевского режима.

Елизавета Коробова, , 00:04 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что за минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, десять беспилотников, а также военно-транспортный самолёт Ан-26, перевозивший оружие и технику для украинских боевиков, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Где-то за океаном всплакнул Байден», — издевается Наталия С.

Многие пользователи были рады услышать, что были уничтожены такие серьёзные образцы советского вооружения, как танки Т-72, поставленные Украине для борьбы с русскими.

«Супер. Так будет со всем неликвидом, который Запад спихивает вислоухим по конскому ценнику!» — пишет Олег Б.

Некоторые комментаторы уверены, что Киеву не стоит рассчитывать на поставки вооружения из-за рубежа, потому что все эти эшелоны находятся под зорким взглядом Министерства обороны России.

«Бесполезно НАТО поставлять туда свой хлам, его всё равно уничтожат российские военные», — написала Полина Б.

«Испания, говорят, готова поставить Украине танки «Леопард». Россия их рядом уложит с этими Т-72», — уверена Елена Л.

«И это только начало. Уничтожение — это то, что ждет всю технику, поставленную Украине из США и стран Европы. Будет осуществлена конвертация $40 млрд в металлолом», — предупреждает Валерия М.

Часть людей беспокоится, что Запад не оставит попыток накачать неонацистский киевский режим вооружением.

«Западная граница не закрыта и не будет закрыта, пока наши войска физически не отрежут пути поставок вооружения нацикам», — считает Сильвестр А.

Ряд пользователей указывает на необходимость раз и навсегда обрезать Киеву сообщение с внешним миром.

«Это же сколько Запад вооружения-то гонит, что каждый день приходится его уничтожать! Кошмар. Российскому главнокомандующему пора, наверное, уже дать приказ о полной блокаде бандеровцев. Чтобы ни одна муха не пролетела и не занесла нацистам оружия», — поделился своим мнением Михаил Р.

Уничтоженные военные и гражданские автомобили ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Неразумно России заниматься перемалыванием на Украине бесконечного потока западного вооружения. Нужно форсировать спецоперацию, чтобы пресечь подогревание конфликта из-за рубежа и не свалиться при этом в мировую ракетно-ядерную войну. Чем дольше движется дело, тем увереннее себя чувствует Запад», — отмечает Александр Б.

Нашлись и те, кто отметил, что высокий профессионализм и самоотверженность российских военных позволяют жителям Донбасса, а также простым украинцам сбросить с себя нацистскую киевскую пиявку.

«Превосходная работа военнослужащих России! Спасибо им! Победа уже не за горами!» — уверена Ирина П.

«Наши по военной инфраструктуре бьют, а бандеровцы по мирным городам. Вот только-только Донецк опять под обстрелом. Пять убитых, десятки раненых. Все гражданские. Нацистов надо уничтожить», — указывает Владимир К.

«Конфликт на Украине продолжает подогревать Запад своими поставками оружия и боеприпасов. А после продолжают публично плакаться о мире. Им кто-то ещё верит, интересно?» — задаётся вопросом Евгений Я.

Напомним, 5 июня официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что за минувшие сутки российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили украинский многоцелевой истребитель МиГ-29, десять беспилотников, а также военно-транспортный самолёт Ан-26, перевозивший оружие и технику для украинских боевиков.