* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 23:03 — REGNUM В Багдаде задержаны 14 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 июня сообщает агентство Shafaq.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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Как уточнили в разведывательном управлении министерства внутренних дел Ирака, данные о возможном местонахождении террористов были получены от разведки. Они помогли выйти на след боевиков, выманить их и провести задержание. Также указано, что «отдельные успешные операции» были проведены в нескольких районах иракской столицы.

По данным МВД, среди арестованных радикалов трое влиятельных главарей группировки, которые давно находились в розыске.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая военной разведке удалось получить данные о местонахождении подземного укрытия боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вблизи государственной границы с Сирией. Утром 13 мая два самолёта F-16 ВВС Ирака нанесли по позициям противника серию ударов. В результате атаки был уничтожен тоннель, используемый боевиками как укрытие. Как минимум трое террористов были уничтожены.