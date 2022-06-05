Москва, 5 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) требует от украинского государства передачи ей Киево-Печерской лавры. Об этом в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский (Алфеев).

Michele Ursino Киево-Печерская лавра

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Он рассказал, что когда раскольники узнали, что в Украинской православной церкви (УПЦ) готовится Собор и что на этом Соборе может быть провозглашена независимость УПЦ, они заявили о своих «правах» на Киево-Печерскую лавру, потребовав от властей, чтобы часть зданий лавры была передана им в пользования.

«Но я думаю, что те действия, которые предпринял Собор Украинской православной церкви, были направлены в том числе и на защиту и её имущества», — цитирует РИА Новости Илариона.

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Он также выразил надежду, что все то, что принадлежит Украинской православной церкви.

Как напомнили в Русской православной церкви, в настоящее время Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви, а Верхняя лавра — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Ранее сторонники ПЦУ уже неоднократно размещали на сайте президента Украины электронные петиции о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ, истинная цель которых — «найти лазейку», чтобы отобрать Святую Лавру у Украинской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объявил о самостоятельности и независимости, а также о внесении в церковный устав изменений.