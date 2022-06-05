Ереван, 5 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. За время протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна были арестованы 24 человека. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 5 июня вице-спикер парламента республики, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Harout Arabian Флаги Армении

По его словам, всего за время протестов в стране были задержаны около 2,5 тыс. участников движения сопротивления.

«С 25 апреля были задержаны 48… граждан, 24 из них арестованы. И сейчас суды рассматривают ходатайства об арестах», — сказал Сагателян журналистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ереване в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики пострадали 45 полицейских и 60 участников акции были госпитализированы. Задержаны 111 человек.