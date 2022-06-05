Донецк, , 22:48 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 5 июня сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

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«В результате обстрела по ул. Пехотной ранен мирный житель, — говорится в сообщении. — В настоящее время ему оказывается медицинская помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка.

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