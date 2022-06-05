5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили значительный рост цен на продукты и рекордную инфляцию в Португалии.

Светлана Рыбина, , 22:55 — REGNUM Небывалый рост цен на продукты в Португалии на фоне самой высокой инфляции за последние 30 лет в стране стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Диего Веласкес. Торговец. 1625

«Пускай теперь страдают из-за идиотизма своих властей, которых они себе на голову выбрали», — пишет Дмитрий Д.

Многие пользователи считают, что даже такая неприятная ситуация на внутреннем рынке в Португалии не вынудит правительство этой страны отказаться от самоубийственной санкционной политики против Российской Федерации.

«Они могут «расслабиться», ведь впереди ещё один пакет антироссийских санкций. Интересно, европейцы понимают, что санкции уже давно не против России направлены?» — задаётся вопросом Полина Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что внешнеполитическая повестка для европейских государств стала в какой-то момент приоритетной, причём в ущерб интересам народов этих стран.

«Ну что поделать, зато Путину сказали своё неодобрение. Ещё санкции, наверное, готовят. Самое интересное, что власть Португалии вообще не беспокоит подорожание продуктов, на людей им наплевать», — считает Семён И.

Часть людей полагает, что португальцы могут на долгие годы вперёд забыть, что значит жить и ни в чём себе не отказывать.

«У Португалии вообще только недавно всё хорошо стало с экономикой. Конечно, жителям этой страны будет очень грустно осознавать тот факт, что их благосостояние улетучится из-за антироссийских экономических ограничений», — подметил Борис Г.

Алексей Моргунов. Мясная лавка. 1912

Ряд пользователей указывает на то, что виновниками сложившейся в Португалии ситуации являются местные власти, поставившие интересы американского хозяина выше собственного народа.

«Давайте честно — не ситуация на Украине, а глупость, недальновидность и русофобия ваших политиков повлияли на рост цен. Не врите себе, вы сами является источником собственных бед», — обращается Кристина П.

«Спасибо скажите США — вашему лучшему партнёру, союзнику, а также режиссеру и разжигателю всех военных конфликтов в мире», — написал Михаил П.

«Продовольственный кризис создан Штатами. Просите у них компенсации, помощь, ещё что-нибудь — они мировые господа, должны вам помочь и всем остальным просящим», — советует Мила К.

Отдельные комментаторы отмечают, что мировой продовольственный кризис только начал раскручиваться, а значит, положение дел в таких слабых странах, как Португалия, будет лишь ухудшаться.

«Это только начало. Ближе к осени, когда будут более-менее понятны масштабы нехватки продовольствия из-за меньших урожаев и перебоев с поставками. Вот тогда цены по-настоящему поползут вверх, и обнищание европейцев ускорится кратно», — предрекает Влад С.

«У нас тоже несладко живётся. Необоснованное повышение цен тоже есть. Всему виной барыги, которые думают лишь о своей выгоде, а на людей им пофиг. У капиталистов нет национальности. Что в России, что в Португалии — одинаковые подонки, наживающиеся на людском горе», — поделилась своим мнением Елена В.

Напомним, 5 июня РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в Португалии сложилась крайне неприятная ситуация на рынке продовольствия — цены на товары выросли чуть ли не в два раза, не говоря уже о самой высокой инфляции за последние 30 лет в стране.