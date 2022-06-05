Москва, 5 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Референдум по внесению поправок и дополнений к конституции в Казахстане прошёл в полном соответствии с законодательством страны. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина.

Алексей Колчин ИА REGNUM Избиратель

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, делегация Центризбиркома в ходе референдума 5 июня в качестве наблюдателей посетила более 30 участков для голосования.

Ранее по теме: Нарушений на референдуме в Казахстане не выявлено — миссия МПА СНГ

«На референдуме в Казахстане начался подсчёт голосов. Согласно данным комиссии референдума, по состоянию на 20:00 ориентировочная явка составила 67,65% от общего числа избирателей. Необходимый порог для признания его состоявшимся был преодолён ещё днём», — добавили в ЦИК.

Читайте также: Явка на референдум в Казахстане после закрытия участков составила 68,44%

Бударина также подчеркнула, что инцидентов и нарушений, существенно влияющих на исход голосования, представителями ЦИК России зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме. Самая высокая явка отмечена в Туркестанский области — 80,66%, Кызылординской области — 79,89%, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях 77, 49% и 77,39%.