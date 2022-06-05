Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Президенту США Джо Байдену «следует сторониться» наследного принца Саудовской Аравии и не ехать к нему на встречу, даже ради переговоров о снижении стоимости нефти в условиях попыток Вашингтона «изолировать» Россию из-за специальной военной операции на Украине. Об этом 5 июня сообщил в эфире телеканала CBS председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байденпланирует отправиться на Ближний Восток и, среди прочих, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Однако точных дат не называлось. По данным газеты The New York Times, президент США намерен восстановить отношения между двумя странами, которые обострились после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Высказывая свое мнение Шифф отметил, что ехать в Саудовскую Аравию президенту не стоит, кроме того он выразил уверенность в том, что от наследного принца «следует сторониться» и не проводить с ним встреч.

«Я понимаю, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти», — сказал законодатель, подчеркнув, что это является «убедительным аргументом в пользу отказа от зависимости от иностранной нефти».

Также Адам Шифф отметил, что хотел бы увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или увеличила ее добычу. Кроме того, он ожидает изменения в соблюдении в Саудовской Аравии прав человека.

«Я бы хотел, чтобы у них привлекли к ответственности людей, причастных к этому убийству и к пыткам других заключенных, прежде чем предоставлять такую честь Саудовской Аравии или ее руководству», — сказал Адам Шифф.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Джо Байден обещал сделать Саудовскую Аравию «страной-изгоем» в свете убийства Хашогги.

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