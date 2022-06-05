Донецк, 5 июня, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Город Донецк и населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:30 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм; 21:25 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов.