Нью-Дели, , 22:08 — REGNUM В Индии автобус с паломниками упал в пропасть. Как сообщает газета The Tribune, автоавария произошла в штате Уттаракханд на севере страны.

Авария Tysto

Как сообщил сотрудник по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Уттаркаши, автобус перевозил 28 паломников из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях и по пути к храму упал в глубокое ущелье. Кроме пассажиров в транспортном средстве находились водитель и помощник.

В результате ДТП погибли по меньшей мере 25 паломников. Ещё трое получили тяжёлые ранения. Они доставлены в больницу.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции и машины скорой помощи. Причины аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай с гибелью паломников произошёл в Индии в середине мая. В результате возгорания автобуса в индийском Джамму и Кашмире возле города Катра, который располагается в 224 километрах от столицы региона Сринагара, погибли не менее четырёх человек.