5 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили исследование, согласно которому большая часть жителей России желает накопить к моменту выхода на пенсию сумму в размере 4–5 миллионов рублей.

Тимур Кондратьев, , 22:53 — REGNUM Опрос инвестиционной компании Anderida Financial Group показавшей, что большая часть жителей России желает накопить к моменту выхода на пенсию сумму в размере 4–5 миллионов рублей, а свыше 70% опрошенных считают, что желательно иметь подушку безопасности для покрывания недостающих ежемесячных трат на поддержание привычного образа жизни, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Откладывали бы все, если бы было с чего откладывать! Когда на текущие расходы-то толком не хватает, на еду и коммуналку, с чего откладывать?» — спрашивает Евгений К.

Некоторые комментаторы считают, что размер пенсии у граждан будет зависеть исключительно от их трудолюбивости.

«Считаю, некорректно жаловаться на маленькую пенсию, если заранее, еще в молодости о ней не обеспокоиться и не подсуетиться», — пишет Виктор П.

Другие же не уверены, что даже упёртый труженик, выйдя на пенсию, сумеет обеспечить себе достойную и комфортную жизнь.

Женщина пенсионер торгует цветами Александр Погожев © ИА REGNUM

«А как рассчитывать на пенсию, когда-то пенсионный возраст снижают, то выдумывают новые и новые системы исчисления, наводящие тень на плетень? В России люди прекрасно знают, что полагаться можно только на себя или на свою семью. Благо семейные ценности у нас ещё не успели разрушить», — подметил Павел С.

Часть людей полагает, что граждане России находятся в постоянном ожидании какого-нибудь кризиса, потому и не ждут от государства достойной пенсии.

«Если жить всю жизнь в стабильном государстве — надеяться на пенсию ещё возможно, но в России каждые десять лет что-нибудь, да случается. Нет уж, лучшие вложения — это вложения под матрас», — считает Фёдор К.

Ряд пользователей указывает на то, что пока российское руководство не вернёт к себе доверие по вопросом внутренней политики, граждане не станут полагаться на обещания.

«В России откладывать бесполезно. Ибо что бы ты ни откладывал, в итоге всё к старости обесценится в ходе очередного экономического кризиса или деньги украдут мошенники. Откладывается всё только в карманах узкого круга лиц. Да и то, как показали последние события, даже они не смогли свои деньги сохранить. Поэтому всё это сентенции правительства нашего. Сейчас даже жильё опасно покупать: не факт, что спустя пару лет не обнаружится, что предыдущий чиновник получил взятку за землю, всё построено незаконно и всё сносят. Пока порядок не наведут наверху, тут у нас, внизу, все будут пенять только на себя и уходить от уплаты налогов», — поделился своим мнением Green F.

Нашлись и те, кто уверен, что России нужна пенсионная реформа 2.0, но только такая, которая не лишает чего-либо граждан, как это было с прошлой, а, наоборот, меняет их жизнь к лучшему.

«Мне кажется очевидным, что пора уже кардинально пересмотреть пенсионную систему в России. Слишком уж большую мину власти заложили в этом вопросе. Пенсионной реформой они, по сути, разорвали общественный договор. Обещали одно — получилось совершенно другое. Люди не доверяют власти. Президенту — да, вполне возможно, но не всему его окружению. Народ реальных изменений к лучшему, а не постепенной деградации», — указывает Марат Х.

Напомним, 5 июня РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на результаты опроса общественного мнения инвестиционной компании Anderida Financial Group, согласно которым большая часть жителей России желает накопить к моменту выхода на пенсию сумму в размере 4–5 миллионов рублей, а свыше 70% опрошенных считают, что желательно иметь подушку безопасности для покрывания недостающих ежемесячных трат на поддержание привычного образа жизни.