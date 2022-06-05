Москва, 5 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 130 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 5 июня сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 132 тысячи тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 295,3 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 5 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за сутки в РФ госпитализировали 837 заболевших COVID-19.