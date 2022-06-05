Балтийск, Калининградская область, 5 июня, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота в морских полигонах начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) Министерства обороны России.

Mil.ru Балтийский флот

В учениях принимают участие экипажи корветов и сторожевого корабля, а также противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота. Совместно они отработают поиск, слежку и уничтожение подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия.

«Помимо противолодочных задач, экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработают упражнения по постановке радиоэлектронных помех, внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля», — отметили в министерстве.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Тихом океане начались учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 кораблей и судов, а также 20 самолётов и вертолётов.