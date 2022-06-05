Белград, , 21:43 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к гражданам в связи с отменой визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, самолёт которого в своё воздушное пространство не пропустили три страны Балканского полуострова.

Александр Вучич

Как сообщает национальное телевидение страны РТС, глава государства обратится к гражданам своей страны в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск) 6 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию.

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Премьер-министр республики Ана Брнабич назвала ситуацию с визитом в Сербию главы МИД «исключительно сложной». Она считает «невероятным» тот факт, что из-за ситуации в Европе и мире, президенту одной страны приходится заниматься логистикой путешествия министра иностранных дел другой страны.

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Напомним, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Глава МИД РФ должен провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем, с которым он обсудит актуальные международные проблемы. Также у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

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