Донецк, 5 июня, 2022, 21:42 — ИА Регнум. 500 бытовых абонентов обесточены в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«Вооруженные формирования Украины атаковали Еленовку, — говорится в сообщении. — В результате обстрела обесточены 500 бытовых абонентов».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Еленовка.

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