5 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова политического консультанта Госдепартамента и Пентагона о том, что конфликт на Украине закончится в случае проведения референдумов в Донецке и Луганске.

Артур Савин, , 22:51 — REGNUM Заявление политического консультанта Госдепартамента и Пентагона Эдварда Люттвака о том, что конец украинскому кризису могло бы положить проведение референдумов в Донецке и Луганске, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Не суй нос не в свое дело Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«А чего это только Донбасс? Давайте тогда и в Мелитополе, и в Харькове, и в каждом регионе бывшей Украины, освобождённом от киевских нацистов», — требует Богдан К.

Многие пользователи с удивлением обнаружили в этом заявлении практически дословное повторение предложения России по урегулированию ситуации на Украине ещё до начала спецоперации.

«В Германии только сейчас обнаружили выход из ситуации? А ничего, что Россия его уже давным-давно такой вариант предлагала? Вот только тогда все наши предложения проигнорировали! Пусть теперь Украина наши требования выполнит и подпишет бумаги соответствующие. Только так вопрос будет решен», — поделился своим мнением Юрий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что после проведения референдумов Зеленскому уже не удастся убедить своё население в том, что необходимость дальнейшего нахождения его во власти будет иметь хоть сколько-нибудь существенное обоснование.

«Референдумы вынудят Зеленского застрелиться в подвале рейхсканцелярии, ведь это будет означать, что эти земли больше никогда не будут во власти Киева», — считает Вячеслав С.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что конфликт на Украине закончится быстрее, если страны Запада прекратят пичкать киевский неонацистский режим поставками вооружения.

«А немцы не подумали, что военный конфликт затягивают их же поставки вооружения для украинских нацистов? Из-за этого и продолжаются боевые действия», — отметила Александра М.

«Может быть, немцам сначала перестать вооружение на Украину гнать и оказывать поддержку нацикам, засевшим в Киеве? Какое-то странное у них стремление к урегулированию конфликта — тушат костёр керосином», — подметил Михаил С.

Ряд пользователей указывает на то, что Западу вовсе следует перестать лезть в конфликт на Украине, который, по сути, их вообще не касается.

«Положить конец украинскому кризису может невмешательство третьих стран. И прежде всего, Шольца, Ляйен, Бербок и Макрона с Байденом. Хватит лезть туда, куда не просят!» — призывает Марина Ш.

«Если бы те, кто сейчас давит на Россию, надавили бы на Украину в отношении Минских соглашений и заставили их выполнить все требования, ничего бы этого не было! Жили бы мы все в мире, и никаких этих конфликтов просто не началось бы», — уверена Lidia B.

Нашлись и те, кто отмечает, что отдельные западные эксперты могут болтать что угодно, но Евросоюз и дальше будет исполнять американскую волю.

«Каждый по отдельности в Европе болтает, а всем вместе договориться мозгов не хватает. Либо же они все ждут отмашки от деда из-за океана, сами европейцы уже давно ничего не решают», — пишет Надежда К.

Напомним, 5 июня политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак заявил в интервью немецкому изданию Die Welt о том, что конец украинскому кризису могло бы положить проведение референдумов в Донецке и Луганске. Люттвак подчеркнул, что считает военную победу Украины над Россией невозможной. По его мнению, «это что-то из области фантастики».