Москва, 5 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В театре «Школа современной пьесы» в Москве объявили 15 лауреатов VIII Национальной анимационной премии «Икар», сообщили 5 июня в пресс-службе организаторов премии.

Moviez.su Смешарики

В текущем году на премию, которая была посвящена 110-летию со дня первого показа мультфильма в России и Александру Ширяеву, было подано 138 фильмов. Члены жюри выбирали лучших из лучших по 15 номинациями.

В результате победителями стали в номинации «Актёр» — Сергей Маковецкий за роль князя в фильме «Три богатыря и конь на троне», а лучшим персонажем — лев в мультфильме «Синий лев». Звания «Мастер» удостоилась народная художница РФ Зельфира Маслова.

Лучшим коротким метром признан анимационный фильм «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» режиссёра Александра Черногорова от студии «Пилот», заметим, что также удостоим награды аниматор этой ленты Илья Шекиладзе. Лучшим полным метром признан «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссёра Алексея Цицилина студии Wizart Animation.

Награду в номинации «Эпизод» забрала серия «Смешариков» под названием «Здравствуй, мой дневничок!» режиссёра Дмитрия Яковенко. Приз за лучший стартап получил сериал «Соня и Лёня», авторами идеи которого выступили Арсений Овчинников и Павел Разумов, а режиссёром — Денис Воронин.

Лучшим концепт-художником стала Екатерина Пискарева за работу над сериалом «Капризка», за мультфильм «Огурцы» званием «лучший режиссёр» удостоился Леонид Шмельков. Лучшим сценаристом — Варвара Яковлева за ленту «Жизнь-паскуда», лучшим художником — Лиля Ниаури за мультфильм «Белый-белый день».

Алексей Просвирин получил награду как лучший звукорежиссёр за работу в трёх мультфильмах — «Огурцы», «Жизнь-паскуда» и «Завтрак для улиток». А Артём Васильев, работавший над мультфильмом «Мой друг Тигр», стал лучшим композитором.