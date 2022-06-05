Астана, 5 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Большинство жителей Казахстана высказались за внесение поправок и дополнений в конституцию страны. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

Wassily, Zscout370 Казахстан

Читайте также: Явка на референдум в Казахстане после закрытия участков составила 68,44%

Согласно данным института «Общественное мнение», за изменения в Основной закон проголосовали 74,8%. При этом по оценке других исследователей общественного мнения, эти цифры ещё выше, сообщает РИА Новости. Институт «Социс-А» приводит показатель в 76,4%, Института демократии — 79,4%.

Напомним, изменения в конституцию страны, за которые голосовали избиратели, направлены на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством.

Ранее по теме: Нарушений на референдуме в Казахстане не выявлено — миссия МПА СНГ

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме. Явка после закрытия всех избирательных участков в стране составила 68,44%. Самая высокая явка отмечена в Туркестанский области — 80,66%, Кызылординской области — 79,89%, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях 77,49% и 77,39%.

Согласно местному законодательству, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в плебисците.