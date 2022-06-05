Берн, , 21:25 — REGNUM Цель санкций Запада против России, которая в феврале начала специальную военную операцию на Украине, не достигнута. Об этом 5 июня сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick.

Флаг Швейцарии

Он отметил, что до сих пор не ясно, являются ли санкции эффективными.

По его словам, если цель санкций Запада состоит в скорейшем прекращении спецоперации РФ на Украине, «то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута».

Он также указал на то, что после отказа Запада от покупки российской нефти, РФ начала ее продавать другим странам по завышенным ценам.

Пармелен отметил, что Швейцария не осуществляет крупных закупок у России и Украины, поэтому обеспечение страны продуктами питания гарантировано. Однако из-за удорожания продовольствия на мировом рынке все же коснется страну, так как подскочат цены на зерно.

По мнению министра экономики Швейцарии, продовольственный кризис может дестабилизировать регионы Северной Африки и Ближнего Востока и привести к новым конфликтам, волнам беженцев.

«Отсутствие глобальной безопасности касается всех нас», — резюмировал Ги Пармелен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за высоких цен на электричество в Европе и роста цен на уголь, большая часть швейцарских компаний решила поднять тарифы на электроэнергию в 2023 году на 47%.

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