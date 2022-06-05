Париж, , 21:10 — REGNUM Поставки на Украину вооружений не являются ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это умышленное создание нового очага напряжённости в Европе, которое в конечном счёте нанесёт ущерб всем. При этом, подчеркивает парламентарий, уговорить европейские страны на такой шаг президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось обманным путём.

«Владимир Зеленский — актёр. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой», — поясняет Мариани.

По его словам, «этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Соединённые Штаты «целенаправленно и старательно» подливают масла в огонь поставками Киеву вооружений. По его словам, очевидно, Вашингтон действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией «до последнего украинца».

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