Анкара, 5 июня 2022, 21:07 — REGNUM Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии 16 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной безопасности Турции.
По данным военного ведомства, члены РПК обстреливали зоны проведения контртеррористических операций вооруженных сил (ВС) Турции.
Напомним, деятельность РПК на территории Турции запрещена.
Как передавало ИА REGNUM, 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, заявил, что ВС Турции проведут новые антитеррористические операции на севере Сирии с целью завершения формирования «безопасного коридора».