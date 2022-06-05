Анкара, , 21:07 — REGNUM Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии 16 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной безопасности Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, члены РПК обстреливали зоны проведения контртеррористических операций вооруженных сил (ВС) Турции.

Напомним, деятельность РПК на территории Турции запрещена.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, заявил, что ВС Турции проведут новые антитеррористические операции на севере Сирии с целью завершения формирования «безопасного коридора».