Анкара, 5 июня, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии 16 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 5 июня сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу министерства национальной безопасности Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным военного ведомства, члены РПК обстреливали зоны проведения контртеррористических операций вооруженных сил (ВС) Турции.

Напомним, деятельность РПК на территории Турции запрещена.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед функционерами правящей Партии справедливости и развития Турции в Анкаре, заявил, что ВС Турции проведут новые антитеррористические операции на севере Сирии с целью завершения формирования «безопасного коридора».