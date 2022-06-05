Лиссабон, , 21:06 — REGNUM 5 июня в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» сборная Португалии по футболу в матче второго тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сыграет со сборной Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Криштиану Роналду (сс) Mahdi Zare. Fars News Agency

Стартовые составы команд:

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Данилу Перейра, Нуну Мендеш, Жоау Канселу, Вильям Карвалью, Отавиньо, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Криштиану Роналду.

Швейцария: Грегор Кобель, Кевин Мбабу, Фабиан Фрай, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Гранит Джака, Ренато Штеффен, Джибриль Соу, Рубен Варгас, Джердан Шакими, Харис Сеферович.

На матч назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты главного судьи — Рой Хассан и Идан Яркони.