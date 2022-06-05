Прага, 5 июня, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, сборная Чехии примет сборную Испании. Матч второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА пройдет в Праге на стадионе «Эден Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники»

Бригада арбитров (Франция): Франсуа Летексье | Сирил Мугнер | Мехди Рахмуни.

Стартовые составы команд:

Чехия: Томаш Вацлик, Давид Зима, Якуб Брабец, Алеш Матею, Владимир Цоуфал, Михал Садилек, Ярослав Зеленый, Томаш Соучек, Якуб Пешек, Ян Кухта, Ондржей Лингр.

Испания: Унай Симон, Иньиго Матринес, Эрик Гарсия, Маркос Алонсо, Даниэль Карвахаль, Коке, Гави, Родриго Эрнандес, Дани Ольмо, Пабло Сарабия, Рауль Де Томас.

В последний раз сборные Испании и Чехии играли между собой в матче первого тура группового этапа Чемпионата Европы 2016 года. Тот матч завершился минимальной победой «красной фурии» со счетом 1:0, а единственный мяч на 87-й минуте встречи забил 35-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике после передачи Андреса Иньесты.