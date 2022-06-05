Донецк, , 21:01 — REGNUM В Донецке временно приостановлено эфирное телевещание. Об этом 5 июня сообщил заместитель директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.

Телевидение Pixabay.com

Он пояснил, что связано с обстрелом вооруженных сил Украины в районе телевышки в Петровском районе Донецка.

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет», — подчеркнул в беседе с ТАСС Чеботарев.

Он также не стал уточнять сроки завершения восстановительных работ, указав, что для это необходимо дождаться, чтобы для специалистов стало безопасно.

Читайте также: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 «Град»

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня представители вооружённых сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Петровский район Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, менее чем за полчаса по району было выпущено 40 снарядов калибра 122 и 152 мм. Обстрелы велись со стороны Новомихайловки и Красногоровки.

Ранее по теме: ВСУ за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка 40 снарядов