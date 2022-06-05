Стокгольм, 5 июня, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» национальная сборная Швеции по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА встретится со сборной Швеции. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

Швеция: Робин Ульсен, Эмиль Крафт, Йоаким Нильссон, Людвиг Аугустинссон, Александер Милошевич, Йенс Каюсте, Эмиль Форсберг, Маттиас Сванберг, Виктор Классон, Александер Исак, Деян Кулушевски.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Лео Эстигор, Стефан Страндберг, Биргер Мелинг, Маркус Педерсен, Мортен Торсбю, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Мохамед Эльюнусси, Эрлинг Холанд, Александер Серлот.

После первого тура сборная Швеции с одной победой и тремя набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы. Сборная Норвегии с тем же количеством очков располагается позицией ниже.