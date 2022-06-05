Белград, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 5 июня, в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» сборная Сербии по футболу в матче второго тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретится со сборной Словении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сборная Сербии Fifa.com

Стартовые составы команд:

Сербия: Предраг Райкович, Никола Миленкович, Стефан Митрович, Эрхан Машович, Неманья Максимович, Иван Илич, Андрия Живкович, Михайло Ристич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович, Джордже Йованович.

Словения: Ян Облак, Миха Блажич, Яка Бийол, Миха Мевля, Жан Кранчник, Джон Горенк Станкавич, Санди Ловрич, Миха Зайц, Ясмин Куртич, Петар Стоянович, Беньямин Шешко.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севильи и Анхель Невадо Родригес.

На данный момент сборная Сербии без очков занимает третье место в турнирной таблице группы 4 лиги B. Словения с тем же количеством очков располагается позицией ниже.