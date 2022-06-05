Омск, 5 июня, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Омске сегодня, 5 июня, на площади Бухгольца в рамках XXIII культурно-спортивного праздника «ВелоОмск — 2022» имени В. М. Соколова состоялся массовый заезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Велосипедист

Протяженность маршрута составила около 10 километров. Юные велосипедисты преодолевали дистанцию в 100 метров, лица с ограниченными физическими возможностями — 200 метров.

По официальным данным, участниками «ВелоОмска-2022» стали 4500 человек.