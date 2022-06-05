Донецк, , 20:46 — REGNUM Украинские силовики вновь обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинский силовик Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 15 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский.