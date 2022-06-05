Флоренция, Италия, 5 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Как сообщает издание La Nazione, руководство «Фиорентины» планирует разорвать контракт с 31-летним российским нападающим Александром Кокориным. Текущее соглашение Кокорина с «фиалками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Александр Кокорин принял участие лишь в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.