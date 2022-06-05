Омск, 5 июня 2022, 20:41 — REGNUM В Омской области на покупку троллейбусов будет направлено более 200 млн рублей. Об этом сообщил региональный минтранс.
«Проведен отбор на предоставление субсидий из областного бюджета на сумму 200 млн рублей для покупки троллейбусов в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта — по обеспечению транспортной доступности жилищного фонда на территории Кировского округа города Омска», — уточнили в министерстве.
Всего планируется выделить 1,18 млрд рублей на покупку 49 троллейбусов в 2022–2023 годах.