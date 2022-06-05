Омск, 5 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В Омской области на покупку троллейбусов будет направлено более 200 млн рублей. Об этом сообщил региональный минтранс.

Http://yarget.ru Троллейбус

«Проведен отбор на предоставление субсидий из областного бюджета на сумму 200 млн рублей для покупки троллейбусов в рамках реализации крупного инфраструктурного проекта — по обеспечению транспортной доступности жилищного фонда на территории Кировского округа города Омска», — уточнили в министерстве.

Всего планируется выделить 1,18 млрд рублей на покупку 49 троллейбусов в 2022–2023 годах.