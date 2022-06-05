Токио, 5 июня, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Военнослужащие из Японии и США провели совместные учения по реагированию на пуски баллистических ракет. Об этом 5 июня сообщил Объединенный комитет начальников штабов японских сил самообороны.

Schriever.af.mil Ракета

Как пояснили в ведомстве, это было сделано на фоне усугубляющейся ситуации по безопасности, включая продолжающиеся пуски баллистических ракет Северной Кореей.

«В ходе учений была подтверждена высокая готовность японских сил самообороны и американских военных в рамках японо-американского альянса, а также серьезное намерение и тесное сотрудничество по противодействию угрозам с применением баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Также в комитете отметили, что стороны намерены продолжать взаимодействие для «обеспечения защиты Японии и мира, стабильности в регионе».

Напомним, 5 июня объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря. Дальность их полета составила от 300 до 400 км, а максимальная высота полета — от 50 до 100 км. Японские военные также полагают, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае Япония и США провели совместные учения с задействованием истребителей над акваторией Японского моря. Целями маневров стали проверка немедленной реакции на угрозы, а также укрепление военного альянса двух стран.