Красноярск, , 20:32 — REGNUM В Красноярском крае начата проверка по факту опрокидывания лодки с людьми на реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Лодка

Сообщение о том, что на реке Енисей в одном километре от села Усть-Пит Енисейского района опрокинулась лодка с четырьмя взрослыми и тремя детьми поступило сегодня, 5 июня.

Предварительно установлено, что семеро человек — 31-летняя женщина, трое мужчин и трое детей (трёх, девяти и одиннадцати лет) отправились на лодке из деревни Анциферово в село Усть-Пит. В пути мужчина, который пока не найден, не справился с управлением и лодка опрокинулась. Очевидцы смогли спасти детей. Женщину извлекли из воды, но спасти ее не удалось. Двое мужчин самостоятельно вплавь добрались до берега.

Для установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски мужчины продолжаются.