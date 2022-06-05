Херсон, Украина, , 20:28 — REGNUM Военнослужащие территориальной обороны Украины должны сдаться российским войскам. С таким призывом к бывшим сослуживцам из других городов страны обратился бывший командующий батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко, который сам сдался войскам РФ.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

В беседе с журналистами он подчеркнул, что считает такой выбор правильным.

«Я хочу обратиться к своим бывшим сослуживцам, военнослужащим территориальной обороны, о том, чтобы сделали правильный выбор и поступили по моему пути», — цитирует ТАСС слова Кузьменко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории Донецкой Народной Республики содержатся более 5 тыс. украинских военнопленных, в том числе 2 439 боевиков, вышедших с «Азовстали».

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