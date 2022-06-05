София, , 20:30 — REGNUM Власти Болгарии закрыли небо над страной для самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен прилететь в Сербию 6−7 июня. Об этом 5 июня сообщил ТАСС посол России в Софии Элеонора Митрофанова.

Самолет в аэропорту (сс) Fedor Leukhin

«Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны», — сказала она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава российского дипведомства посетит с визитом Сербию 6−7 июня. На это время запланированы встречи с президентом страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским.

Предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

Однако позже стало известно, что руководство Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказалось пропустить через свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ.

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