Норильск, Красноярский край, , 20:21 — REGNUM В связи с пожаром на руднике «Комсомольский» в Норильске организована проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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Напомним, что сегодня, 5 июня, персонал рудника «Комсомольский» был эвакуирован после сообщения о задымлении.

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«Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке погрузочно- доставочной машины, — уточнили в ведомстве. — Для установления всех обстоятельств и координации деятельности спасательных служб на место происшествия незамедлительно выехал и. о. прокурора Норильска».

Отмечается, что пострадавших нет. Пожар локализован.