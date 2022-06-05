Брага, Португалия, , 20:19 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Удинезе» полностью согласовал трансфер 20-летнего португальского флангового атакующего защитника «Браги» Леонардо Буту.

По информации источника, футболист уже прошел медицинское обследование и подписал с итальянским клубом полноценный контракт.

На данный момент трансферная стоимость португальского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 450 тысяч евро. За «Брагу» Бута выступает с 1 июля 2018 года после перехода из академии «Палмейраса».

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» вышел из переговоров по трансферу 22-летнего центрального защитника «Браги» и сборной Португалии Дэвида Кармо.