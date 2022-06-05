Донецк, , 20:18 — REGNUM Населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинский боевик Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:55 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 45 ракет из БМ-21 «Град»; 18:55 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 19:00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Еленовка.